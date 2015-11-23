نائب دائرة سيدى جابر: سأُطالب بسرعة إصدار قانون الرياضة

أكد طارق السيد نائب دائرة سيدى جابر عن حزب المصريين الأحرار ورئيس النادى الأولمبى بالإسكندرية، أنه سوف يطالب بالدفع وتعجيل استصدار قانون الرياضة، لتنظيم العمل داخل الأندية الرياضية خاصة فيما يتعلق بتعطل الانتخابات داخل بعض الأندية واستمرار بعض مجالس الإدارات عقب انتهاء مدة الرئاسة القانونية، مؤكدًا أن القانون الحالى تم إصداره منذ عام 1975، وأصبح لا يواكب المتطلبات الحديثة للرياضة فى مصر

وأشار طارق السيد إلى اهتمامه بمشكلات أبناء الدائرة، من خلال إجراء أبحاث ميدانية يقوم بها حزب المصريين الأحرار حاليًا، لتحديد أهم المشكلات التى يعانى منها المواطنون استعدادًا لطرحها فى البرلمان المقبل.

أكد المهندس طارق السيد فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مشكلة الصرف الصحى بالإسكندرية، ستكون على رأس أولوياته فى البرلمان المقبل.

وأشار طارق السيد، إلى أن مشكلة الصرف الصحى ستكون الشغل الشاغل لمعظم نواب الإسكندرية فى البرلمان المقبل، بسبب عمق المشكلة وتردى البنية التحتية بالمحافظة وإهمالها لسنوات طويلة، بما يعنى أنها سوف تستغرق وقتًا طويلاً فى إعادة تطويرها حتى تصل إلى المستوى المطلوب.