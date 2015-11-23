حبس تشكيل عصابى تخصص فى سرقة السيارات بالصف

أمرت نيابة الصف برئاسة المستشار محمد خليل مدير النيابة، بحبس "محمود.م" و"إبراهيم.ع" و"أحمد.خ"، عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى للسطو المسلح على السيارات وسرقتها بدائرة قسم شرطة الصف.

كانت مباحث الجيزة، قد ألقت القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابيًا لسرقة السيارات، وتبين أن أحدهم متهم باقتحام مركز شرطة الصف، وبحوزتهم بندقية و20 طلقة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 10 سيارات ومساومة أصحابها على إعادتها مقابل حصولهم على فدية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.

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