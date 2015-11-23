سقوط 4 عاطلين بينهم سيدة وبحوزتهم 79 لفافة هيروين بدمنهور

تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من " محمد . م . س " ، محمد . ر . إ " ، صفاء . ط . أ " ، عبد الفتاح . ص . ا " بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد محمد الديب مفتش المباحث، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، لسرعة ضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم حيث تمكنت القوات من ضبطهم جميعا وبحوزتهم عدد ( 79) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، و435 قرص مخدر ومبلغ مالى.

وأمام النقباء محمد سعيد جودة معاون أول المباحث وأحمد سلامة ومحمد عطا الله وعمرو مطاوع معاونى المباحث، إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 18161 جنايات قسم دمنهور و18183 جنايات قسم دمنهور.