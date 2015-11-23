أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

سقوط 4 عاطلين بينهم سيدة وبحوزتهم 79 لفافة هيروين بدمنهور

Google+ Print
سقوط 4 عاطلين بينهم سيدة وبحوزتهم 79 لفافة هيروين بدمنهور سقوط 4 عاطلين بينهم سيدة وبحوزتهم 79 لفافة هيروين بدمنهور
تمكن رجال مباحث البحيرة برئاسة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير المباحث، وإشراف اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة، من ضبط 4 عاطلين تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة.

كانت قد وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة دمنهور برئاسة المقدم حسن قاسم مفادها قيام كل من " محمد . م . س " ، محمد . ر . إ " ، صفاء . ط . أ " ، عبد الفتاح . ص . ا " بالإتجار بالمواد المخدرة متخذين من مدينة دمنهور والمدن المجاورة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة العميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث، والعميد حازم حسن وكيل المباحث والعقيد محمد الديب مفتش المباحث، والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور، لسرعة ضبط المتهمين، وبتقنين الإجراءات تم إعداد عدة أكمنة بأماكن ترددهم حيث تمكنت القوات من ضبطهم جميعا وبحوزتهم عدد ( 79) تذكرة لمسحوق الهيروين المخدر، و435 قرص مخدر ومبلغ مالى.

وأمام النقباء محمد سعيد جودة معاون أول المباحث وأحمد سلامة ومحمد عطا الله وعمرو مطاوع معاونى المباحث، إعترفوا بحيازتهم للمخدر المضبوط بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهم.

تحرر عن ذلك المحاضر أرقام 18161 جنايات قسم دمنهور و18183 جنايات قسم دمنهور.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365