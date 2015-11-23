" فى حب مصر" تتقدم ببروكسل ويليها "التحالف الجمهورى" و"النور" صفر

أعلنت السفارة المصرية ببروكسل، منذ قليل، عن حصول حزب النور على أول صفر بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس نواب 2015، والتى جرت بمقر السفارة المصرية فى بلجيكا على مدار يومين، تحث إشراف السفير إيهاب فوزى.

وأكدت السفارة المصرية ببروكسل، أن عملية الفرز التى أجريت أوضحت أكتساح قائمة "فى حب مصر"، بينما حصدت قائمة التحالف الجمهورى على 20 % من الاصوات.

ومن جانبها قامت السفارة المصرية ببروكسل بحضور السفير المصرى إيهاب فوزى وحضور المستشار الإعلامى للسفارة أحمد صلاح بعملية فرز الأصوات عقب إغلاق صندوقى الاقتراع للفردى والقوائم فى التاسعة مساء بالتوقيت المحلى، وإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات بالنتائج.