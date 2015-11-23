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سمير زاهر: سأفوز بانتخابات الجبلاية المقبلة وأسعى للتحالف مع "أبو ريدة"

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سمير زاهر: سأفوز بانتخابات الجبلاية المقبلة وأسعى للتحالف مع "أبو ريدة" سمير زاهر: سأفوز بانتخابات الجبلاية المقبلة وأسعى للتحالف مع "أبو ريدة"
أكد سمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، أن خوضه انتخابات الجبلاية المقبلة على كرسى الرئاسة قرار نهائى ولا رجعة فيه، موضحاً أنه سيسعى لإقناع المهندس هانى أبو ريدة بعدم خوض تلك الانتخابات أو الانضمام لقائمته.

وأضاف "زاهر"، خلال تصريحات لبرنامج "اللعبة الحلوة" الذى يقدمه الإعلامى خالد الغندور عبر شاشة "LTC"، أنه حال عدم التوصل لاتفاق مع أبو ريدة، سيخوض ضده انتخابات الجبلاية، مشددا على أنه سيفوز بمقعد الرئاسة، نظراً لانجازاته الكبيرة سابقا.

تابع "زاهر" حديثه، مؤكداً أن قائمته تضم مجموعة كبيرة من رجال الأعمال، وجميعهم قادرون على خدمة الرياضة المصرية وتقديم أفكار جديدة لتطوير الكرة فى .
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