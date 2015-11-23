سفير مصر بالأردن: 1436 مصريا صوتوا فى الجولة الثانية بلجنتى عمان والعقبة

أعلن السفير خالد ثروت سفير مصر لدى الأردن، الليلة، نتيجة عملية الحصر العددى لأصوات المصريين المقيمين فى المملكة، الذين أدلوا بأصواتهم فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية "مجلس النواب 2015".

وأفاد السفير ثروت، رئيس اللجنة الانتخابية فى عمان، بأن إجمالى عدد الناخبين فى لجنتى عمان والعقبة على مدار يومى الانتخابات قد بلغ 1436 صوتًا (1361 صوتا فى عمان و75 صوتا فى العقبة)، من بينها 88 صوتًا باطلاً (75 صوتًا باطلاً فى عمان و13 صوتًا باطلاً فى العقبة).

وقال، "إننا لاحظنا أن هناك إقبالاً ملحوظًا من قبل الناخبين خلال هذه المرحلة قياسًا بالمرحلة الأولى؛ إلا أنه يعد أقل من المأمول مقارنة بحجم الجالية المصرية الموجودة على أراضى المملكة".

وأرجع السفير ثروت أسباب هذا الإقبال إلى أن الغالبية العظمى من أبناء الجالية المصرية فى الأردن ينتمون إلى المحافظات المقررة لها المرحلة الثانية، علاوة على الجهود التى بذلتها السفارة المصرية فى الأردن من خلال المنشورات التى بثتها على موقعها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، لحث الناخبين على المشاركة فى العملية الانتخابية.

وقد حضر السفير ثروت وقنصل العقبة أحمد رياض، رئيسا لجنتى الانتخاب فى عمان والعقبة، عملية الفرز وتابعا جميع الإجراءات التى كفلت إتمام عملية التصويت بسهولة ويسر، وقد أشادا بالتعاون الذى أبدته السلطات الأردنية لتأمين محيط مقرى لجنتى عمان والعقبة خلال عملية التصويت .

ومن جهته، قال القنصل أحمد رياض "إننا حرصنا قبيل إجراء المرحلة الثانية من الانتخابات على ترتيب لقاء مع عدد من أفراد الجالية المصرية ؛ وذلك بمقر القنصلية لحثهم على ضرورة المشاركة فيها".

وأضاف، "لقد تناول اللقاء كذلك الموضوعات التى تهم الجالية فى محافظات الجنوب، وتم التأكيد على أهمية التواصل مع القنصلية لضمان الوصول للحلول المناسبة بأسرع وقت ممكن".

جدير بالذكر أن إجمالى عدد أفراد الجالية المصرية فى الأردن - وفقا للتقديرات الرسمية - يبلغ 300 ألف مواطن .. فيما تشير التقديرات غير الرسمية إلى أن العدد يتراوح ما بين 600 إلى 700 ألف .

وتشمل المرحلة الثانية محافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء).

وكان إجمالى عدد أصوات الناخبين المصريين فى الأردن خلال المرحلة الأولى التى شملت محافظات (الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، البحر الأحمر، الإسكندرية، البحيرة، ومرسى مطروح)، قد بلغ 1067 صوتا (945 صوتا فى عمان و122 صوتا فى العقبة) من بينها 71 صوتا باطلا .