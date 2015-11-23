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الشرطة البلجيكية تعتقل 6 من المشتبهين بهم فى مداهمات بروكسل

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الشرطة البلجيكية تعتقل 6 من المشتبهين بهم فى مداهمات بروكسل الشرطة البلجيكية تعتقل 6 من المشتبهين بهم فى مداهمات بروكسل
اعتقلت الشرطة البلجيكية 6 مشتبه بهم بينهم جريح، خلال مداهمات وعمليات أمنية واسعة النطاق جرت على خلفية تهديدات إرهابية، وسط بروكسل، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل أمس الأحد.

وبدت العاصمة البلجيكية بروكسل أشبه بمدينة أشباح، بعد أن أغلقت المطاعم والمقاهى والحانات أبوابها مبكرا وسط مخاوف من وقوع هجوم مشابه لهجمات باريس، وذلك بعد ساعات من رفع حالة التأهب لمواجهة الإرهاب إلى أقصى مستوياته.

وبدأت قوات الشرطة والجيش البلجيكية مساء الأحد، عمليات أمنية واسعة النطاق تجرى على خلفية تهديدات إرهابية، وسط بروكسل، صحابها تحليق مروحيات فى سماء العاصمة البلجيكية.

بروكسل تتحول لـ"مدينة أشباح"..الجيش البلجيكى ينتشر فى الشوارع..المروحيات تحلق فى سماء العاصمة..إغلاق المحال والمدارس والمترو..وأوامر للسكان بالابتعاد عن النوافذ مع بدء عمليات أمنية واسعة

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