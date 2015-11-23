أسامة هيكل : نسبة الإقبال فى المرحلة الثانية من الانتخابات ضعف "الأولى"

قال أسامة هيكل، وزير الإعلام الاسبق ، وعضو قائمة فى حب مصر ، إن نسبة الإقبال فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية تصل إلى ضعف المرحلة الأولى، نظرا لأن طبيعة المحافظات مختلفة عن الجولة الأولى، وكذلك نسبة الوعى زادت بشكل كبير.

وأضاف "هيكل" فى تصريحات لـ اليوم السابع" أن الشعب المصرى ادرك خطورة التحديات الخارجية، خاصة بعد سقوط الطائرة الروسية وهو ما جعلهم يردون برسالة مهمة فى الانتخابات بأن الشعب يد واحدة وذلك من خلال الاقبال على التصويت فى الانتخابات ، موضحا ان اليوم الاول لم يشهد خروقات كثيرة.

"المصريين الأحرار":الانتخابات فى المحافظات شهدت إقبالا على غير المتوقع