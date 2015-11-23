طيران التحالف يغير على مواقع للحوثيين وقوات صالح فى محافظتى صنعاء وتعز

>شن طيران التحالف العربي، مساء اليوم الأحد، غارات جوية استهدفت مواقع وتجمعات للحوثيين والقوات العسكرية الموالية للرئيس اليمنى السابق على صالح فى محافظتى صنعاء وتعز.

وقالت مصادر محلية، إن طيران التحالف قصف تعزيزات مسلحة للحوثيين وقوات صالح فى منطقة "كنم" فى بنى ضبيان بمديرية خولان جنوب شرق العاصمة صنعاء.

وأوضحت المصادر، أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين وقوات صالح دون أن تتضح حصيلتهم على الفور، إلى جانب تدمير آليات مسلحة لهم.

وفى محافظة تعز 256 كم جنوب العاصمة اليمنية صنعاء أفادت مصادر محلية أخرى، بأن طيران التحالف جدد قصف مواقع الحوثيين وقوات صالح فى وادى صالة شرق المدينة، و خط الراهدة جنوب شرق تعز، ومنطقة الجربوب بالشريجة شرق تعز ، إلى جانب البوابة الشرقية لجامعة تعز غرب المدينة.

وذكرت المصادر، أن دوى انفجارات عنيفة هزت مدينة تعز، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد بكثافة من على المواقع المستهدفة، دون أن تتضح على الفور الخسائر التى خلفها القصف.

>