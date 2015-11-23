حزب الله وحماس: الأعمال الإرهابية تبعد البوصلة عن القضية الفلسطينية

>أكد كل من حزب الله وحركة حماس أن الأعمال الإرهابية تبعد البوصلة عن القضية الأساسية والقضية فلسطين وتصب فى خدمة إسرائيل التى تمارس كل صنوف القتل ضد أهل القدس والضفة وغزة وأراضى 48.

جاء ذلك خلال استقبال نائب الأمين العام لـ"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم اليوم وفدا من حركة "حماس"، برئاسة نائب رئيس المكتب السياسى موسى أبو مرزوق لتقديم العزاء للحزب فى ضحايا تفجيرى برج البراجنة الذى وقع مؤخرا بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وشكر قاسم الوفد على "التعزية فى ضحايا برج البراجنة"، وأكد "أهمية مواجهة الفتنة وصناعها.

بدوره أدان أبو مرزوق، باسم الوفد، تفجير برج البراجنة، ناقلا لقاسم ولقيادة "حزب الله" تعازى رئيس المكتب السياسى لحماس خالد مشعل وقيادة حماس.

ودعا المجتمعون إلى "دعم الانتفاضة الباسلة وحمايتها وتحصينها وبذل كل الجهود لتوحيد الصف وإنهاء الانقسام ومزيد من التنسيق لتحصين المخيمات الفلسطينية فى لبنان من بعض العابثين"، مؤكدين أن" القضية الفلسطينية هى من أولى أولويات المقاومة التى هى السبيل الوحيد لتحرير الأرض والمقدسات".

>