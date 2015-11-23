"الإسكان": 27 مليون جنيه لتطوير منطقة السماكين العشوائية بمحافظة سوهاج

أكد الدكتور شريف الجوهرى، مدير وحدة الدعم الفنى لصندوق تطوير العشوائيات، التابع لوزارة الإسكان أنه تم مضاعفة الميزانية المخصصة لتطوير منطقة السماكين بسوهاج لتصل لـ27 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.

وأضاف الدكتور شريف الجوهرى، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه تم البدء فى تطوير المنطقة ، لافتا إلى أن الشركة المنفذة استلمت الدفعة الاولى من مستحقاتها ومن المقرر اإنتهاء من تطوير المنطقة خلال 8 شهور.

وأوضح رئيس وحدة الدعم الفنى لتطوير العشوائيات، أن المنطقة تتضمن نحو 206 وحدة سكنية، وبمجرد الانتهاء من عملية التطوير سيتم تسليم الوحدات للمواطنين على الفور.

- الإسكان: لن نكرر أخطاء المشروعات السابقة وسنسلم الوحدات كاملة المرافق