حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2015/11/23

حظك اليوم لبرج الجدى:

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

>على الصعيد المهنى: بالرغم ما تعرضت له من أزمات فى بداية العام إلا أنه سوف تتخلص منه بالأشهر الأخيرة، وسوف تستطيع تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض هذه الخسارة التى تعرضت لها.>على الصعيد العاطفى: هناك احتمال كبير أن تجد نصفك الآخر، هذه الأيام من خلال مقابلة أحد الزملاء الجدد فى مجال العمل، فاستعد للحياه العاطفية الجديدة.>على الصعيد الصحى: احرص على استقرار حالتك الصحية بقدر الإمكان، فاليوم ستشعر بسوء حالتك الصحية وبعض الضغوط النفسية التى سوف تؤثر عليك.>تبدأ هذه الأيام فى أداء الكثير من النشاطات الجديدة وتهتم بأعمال وخدمات تساعد بها الآخرون، وتغوص فى بعض التفاصيل التى تكشف لك عن جديد والكثير من المفاجآت.