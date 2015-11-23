أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2015/11/23

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج الجدى الاثنين 2015/11/23

لبرج الجدى:


>على الصعيد المهنى: بالرغم ما تعرضت له من أزمات فى بداية العام إلا أنه سوف تتخلص منه بالأشهر الأخيرة، وسوف تستطيع تحقيق الكثير من المكاسب المعنوية والتى تساعدك على تعويض هذه الخسارة التى تعرضت لها.
>على الصعيد العاطفى: هناك احتمال كبير أن تجد نصفك الآخر، هذه الأيام من خلال مقابلة أحد الزملاء الجدد فى مجال العمل، فاستعد للحياه العاطفية الجديدة.
>على الصعيد الصحى: احرص على استقرار حالتك الصحية بقدر الإمكان، فاليوم ستشعر بسوء حالتك الصحية وبعض الضغوط النفسية التى سوف تؤثر عليك.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:


>تبدأ هذه الأيام فى أداء الكثير من النشاطات الجديدة وتهتم بأعمال وخدمات تساعد بها الآخرون، وتغوص فى بعض التفاصيل التى تكشف لك عن جديد والكثير من المفاجآت.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الجمعة 7/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى