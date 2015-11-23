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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/11/23

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حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/11/23 حظك اليوم برج العقرب الاثنين 2015/11/23

كتبت مريم كشك

لبرج العقرب:


>على الصعيد المهنى: كن حازمًا وحاول استعادة رأيك فيما هو مهم،ّ إذا يبدو أن جبال المشكلات والاضطرابات اليومية فى طريقها إلى التلاشى.
>على الصعيد العاطفى: لا تفقد الثقة فى الحبيب، بل حاول أن تقترب منه أكثر هذه الأيام ولا تدع أى شىء يشغلك عنه حتى يشعر أنم تحبه وتهتم لحزنه وتحرص عليه.
>على الصعيد الصحى: الحياة ليست منافسة، فهذا اليوم غير مستقر بالمرة من الناحية الصحية، ولكنك ستشعر بالتحسن إذا قمت بأخذ الدواء.
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توقعات علماء الفلك لبرج العقرب:


>يتوقع لك علماء الفلك بالحصول على مكافأة مادية مجزية هذه الأيام، فحاول أن تفكر جيدًا فى كيفية استغلالها فى قضاء بعض المتطلبات والحاجات المهمة قبل أن تبذره فى أشياء لا حاجة لها الآن.
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