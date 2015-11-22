الصحة تعلن عن إصابة طبيب بالمنوفية بالالتهاب السحائى.. وتؤكد: حالته مستقرة

>أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إصابة طبيب مقيم باطنة بمستشفى حميات شبين الكوم بالتهاب سحائى صديدى غير وبائى، مؤكدة أن الحالة العامة للمريض جيدة ومستقرة ودرجة الوعى كاملة ، لافتة إلى حجزه فى العناية المركز " للعزل " وتم إجراء الفحوصات اللازمة له.

وأشارت الوزارة ، فى بيان لها إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه المخالطين للحالة، حيث تم إعطاء عدد 5 من المخالطين بالمنزل و5 من المخالطين بالعمل عقار "الريفامبسين"، وتم التنبيه على إجراءات النظافة الشخصية والتثقيف الصحى عن كيفية الوقاية من المرض وسيتم متابعة المخالطين يومياً.

وكانت الأسابيع الماضية شهدت وفاة الطبيبة داليا محرز بالالتهاب السحائى، وهو ما نفته وزارة الصحة فى البداية قبل أن تعود وتعترف بوفاتها بالعدوى داخل المستشفى، بعد ثبوت ذلك من خلال التقارير الطبية.

كان قطاع الشئون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة والسكان، تلقى بلاغا من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية ، اليوم الأحد ، بإصابة طبيب مقيم باطنة بمستشفى حميات شبين الكوم بالمنوفية بتشخيص مبدئى التهاب سحائى.

وعلى الفور تم تشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بالمنوفية وعدد 7 استشاريين حميات بالمستشفى لمناظرة الحالة ، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة له ، جاء التشخيص النهائى للحالة التهاب سحائى صديدى غير وبائى.

الجدير بالذكر أن أنواع مرض الالتهاب السحائى البكتيرى ، تنقسم إلى نوعين ، الأول التهاب سحائى بكتيرى وبائى عن طريق ( النيسيريا السحائية ) وهو الميكروب الوحيد القادر على إحداث تفشيات وبائية ، أما النوع الثانى فهو الالتهاب السحائى البكتيرى غير الوبائى ، عن طريق الأنفلونزا البكتيريا " نمط ب" ، السبحيات الرئوية ، المكورات العنقودية وغيرها.

وتجدر الإشارة إلى أن عدد حالات الإصابة بالالتهاب السحائى الصديدى الغير وبائى بمصر خلال عام 2015 بلغت 1720 حالة حتى الآن ، فى حين بلغ عدد الحالات خلال عام 2014 عدد 1769حالة.

>أما عدد حالات الإصابة بالالتهاب السحائى الوبائى بمصر سنوياً 6 حالات حتى الآن فى حين بلغ عدد الحالات خلال عام 2014 عدد31 حالة.

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