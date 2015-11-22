لو ابنك بيكذب.. 6 نصائح للتخلص من المشكلة

"ابنى بيكذب ومش عارفة أعمله إيه"، عبارة نسمعها كثيرا من الآباء والأمهات و يسعون للوصول لحل يساعدهم على التخلص من كذب أبنائهم تلك المشكلة التى تتسبب فى شعورهم بالضيق.

وحول هذا يشير الدكتور أحمد هارون مستشار الطب النفسى، إلى أن الأسرة هى التى تشكل الطفل، وينشأ الطفل كذابا عندما يرى الأم أو الأب يستخدمان هذا الأسلوب، أو إذا كانا يستخدمان أسلوب العقاب المستمر أو الضغط على نفسيته عن طريق رفض أى طلب له، وكذلك كثرة المشاكل الأسرية أو غياب الأب لوقت طويل فى عمله، أو لعصبية الأم الزائدة، أو عدم وجود الدفء الأسرى.

>ويتابع، أن الطفل الذى يلجأ للكذب يكون ذلك بسبب الرغبة فى الهروب سواء من العقاب أو من مواجهة نفسه بالسبب الأساسى وراء الكذب، وقد يستعمل هذا الأسلوب للفت انتباه أسرته، أو لأنه يفقد الحضن والدفء الأسرى.

وينصح مستشار الطب النفسى، ببعض النصائح التى تساعد الطفل على تجنب الكذب المرضى، ومنها:

1- احتواء ابنك وإعطاؤه القدر الكافى من الحب والحنان.

>2- على الأم تجنب العصبية.

>3- محاولة الأب تواجده مع أبنائه قدر الإمكان، و التنزه معهم فى العطلة.

>4- خلق الرابط الأسرى الذى يخلق أبناء أسوياء.

>5- عدم الكذب مطلقا وخاصة أمام الطفل.

>6- عدم القسوة والمبالغة فى عقاب الطفل.