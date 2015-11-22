انتهاء تصويت المصريين بالسعودية والعراق بالمرحلة الثانية في الانتخابات البرلمانية

انتهت عملية التصويت للمصريين بالسعودية فى الانتخابات البرلمانية في ثانى وآخر آيام التصويت فى الجولة الأولى من المرحلة الثانية لاختيار

> أعضاء البرلمان في إطار استكمال البناء الدستوري للدولة الوطنية فى آخر مراحل خارطة الطريق.

وأكد بيان للسفارة المصرية بالرياض أن عملية التصويت جرت وسط إقبال يفوق بكثير المرحلة الأولى, وفي أجواء هادئة بالسفارة المصرية بالرياض والقنصلية العامة بجدة, حيث توافد المواطنون المصريون المتواجدون بالمملكة العربية السعودية منذ اللحظات الأولى لفتح باب التصويت في التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء وذلك خلال يومى الانتخاب.

وأوضح السفير ناصر حمدي سفير مصر بالرياض, أن العملية الانتخابية سارت خلال اليومين بانسيابية وبروح وطنية عالية, توجت بحضور الشباب والسيدات وكبار السن, مشيرا إلى أن عمل اللجان استمر حتى إدلاء أخر الناخبين بصوته.

وأشار إلى أنه مع انتهاء العملية الانتخابية فى التاسعة من مساء اليوم تم البدء في إجراءات فرز الصناديق بحضور مندوبي المرشحين, ومعرفة عدد الأصوات, وبالتالى إرسال الحصر العددي إلى اللجنة العليا للانتخابات بوصفها صاحبة الاختصاص في إعلان النتائج.

وأكد السفير ناصر حمدى أن جميع أعضاء اللجنة التزموا الحياد الكامل والشفافية, واتخذوا كافة الإجراءات الكفيلة بتحقيق النزاهة الكاملة للعملية الانتخابية.. كما تواجد مندوبون عن المرشحين المستقلين والتيارات الانتخابية المرشحة.

يذكر أن المرحلة الثانية شملت 13 محافظة هي: القاهرة, القليوبية, الدقهلية, المنوفية, الغربية, كفر الشيخ, الشرقية, دمياط, بورسعيد, الإسماعيلية, السويس, وشمال وجنوب سيناء.

كما انتهت عملية الاقتراع في انتخابات مجلس النواب بمقر القنصلية المصرية في حي المنصور بالعاصمة العراقية (بغداد) مساء اليوم/الأحد/, والتي

> استمرت يومين في إطار المرحلة الثانية لاختيار أعضاء البرلمان الجديد.

وقال نائب سفير مصر لدي العراق نبيل مكي – في تصريح لمراسل (أ ش أ) في بغداد – إن عملية فرز الأصوات تمت عقب اغلاق صندوقي الاقتراع للفردي والقوائم الحزبية , في التاسعة مساء بمقر القنصلية بمدينة بغداد , تمهيدا لإبلاغ اللجنة العليا للانتخابات التي ستعلن نتائج المصريين بالخارج.

وكان السفير المصري لدي العراق أحمد درويش بصوته اليوم في مقر اللجنة , وعدد من أفراد البعثة الدبلوماسية والناخبين المتواجدين بالعراق من المحافظات التي تشملها المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان , الاستحقاق الثالث والأخير وفق خريطة المستقبل التي أعلنت عقب ثورة 30 يونيو , بعد انجاز الدستور والانتخابات الرئاسية.

يذكر أن المرحلة الثانية لانتخابات البرلمان تشمل الناخبين المسجلين في 13 محافظة هي: القاهرة والدقهلية ودمياط والمنوفية والإسماعيلية والسويس وبورسعيد وكفر السيخ وجنوب سيناء وشمال سيناء والشرقية والغربية والقليوبية.. وكانت قد جرت المرحلة الأولي لانتخابات مجلس النواب بالخارج يومي 17 و18 أكتوبر الماضي.