شابي: برشلونة كان بإمكانه اكتساح ريال مدريد بأكثر من 5 أهداف

(إفي): قال قائد فريق برشلونة السابق شابي هيرنانديز المحترف حاليا في صفوف السد القطري إن الفريق الكتالوني كان بامكانه الفوز بـ"أكثر من خمسة أهداف" في كلاسيكو الليجا الذي انتهى أمس بخسارة ريال مدريد صاحب الأرض برباعية نظيفة.

وقال اللاعب في تصريحات لـ(إفي) عقب مواجهة فريقه مع الخريطات بدوري نجوم قطر "على الرغم من أن المباراة لم تنته بخماسية، إلا أنه كان من الممكن أن تنتهي بما هو أكثر من خمسة أهداف بسبب عدد الفرص، الريال لاحت له فرصتان أو ثلاثة ولكن برشلونة كان له حوالي 20 فرصة واضحة".

وحول المباراة صرح "استمتعت بها لأن برشلونة كان متفوقا على كل الأصعدة، في الهجوم والدفاع والضغط والكثافة، كانت مباراة لا تصدق لبرشلونة".

وتابع شابي "إنها مباراة تاريخية، رباعية نظيفة في البرنابيو ولعب جميل، أعتقد أن برشلونة قدم درسا في كرة القدم أمس، بالنسبة لي كان أمرا رائعا واستمتعت به كثيرا وأقدم التهنئة للاعبي برشلونة عليه".

واختار اللاعب الهدف الثالث الذي سجله أندريس انييستا (ق53) بعد تمريرة بالكعب من نيمار كأجمل أهداف المباراة.

وأضاف شابي "كل الأهداف كانت جميلة ولكن الذي سجله انييستا كان من لعبة رائعة، بخلاف الدرس الذي قدمه بوسكيتس وأندريس ونيمار أعتقد أن الفريق كله حاز على العلامة الكاملة، وبرافو أيضا، الأمر المؤسف هو اصابة ماسكيرانو".