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بالفيديو - الذعر مستمر .. إخلاء مدرج بمباراة لاتسيو وباليرمو بسبب حقيبة طفلة

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بالفيديو - الذعر مستمر .. إخلاء مدرج بمباراة لاتسيو وباليرمو بسبب حقيبة طفلة بالفيديو - الذعر مستمر .. إخلاء مدرج بمباراة لاتسيو وباليرمو بسبب حقيبة طفلة

تتواصل حالة الذعر في الملاعب الأوروبية بسبب الهجمات الارهابية، فالسلطات الأمنية تشك في كل شيء غامض قد يحول الحدث الرياضي لحادث مأساوي.

وتواجه الملاعب الأوروبية مخاطر أمنية كبيرة منذ التفجيرات التي طالت محيط ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس الأسبوع الماضي.

وشهد ملعب الأوليمبيكو يوم الأحد واقعة طريفة في مباراة لاتسيو وباليرمو بسبب الخوف الأمني من الهجمات الارهابية.

فقد قامت قواتالشرطة بإخلاء مدرج كامل للاشتباه في وجود قنبلة في حقيبة مغلقة لكنهم اكتشفوا أنها حقيبة لطفلة ذهبت مع والدها لدورة المياة، وفقا لجريدة لا جازيتا ديللو سبورت.

مرت الواقعة بسلام واستكملت المباراة حتى انتهت بالتعادل 1-1 بين الفريقين.

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فيديو اليوم السابع

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