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وفاة الأمير السعودي بندر الفيصل عن عمر يناهز 72 عاما

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وفاة الأمير السعودي بندر الفيصل عن عمر يناهز 72 عاما وفاة الأمير السعودي بندر الفيصل عن عمر يناهز 72 عاما

الأمير بندر الفيصل

توفي مساء اليوم الأحد، الأمير بندر الفيصل بن عبدالعزيز آل سعود، -بحسب صحيفة سبق -.

و”بندر” هو أحد أبناء الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود ولد عام 1943، وتخرج من كلية القوات الجوية الملكية بكارنويل بعدما تلقى علومة الثانوية في الولايات المتحدة وعمل بعد تخرجه في القوات الجوية الملكية السعودية.

تدرج في الرتب العسكرية حتى وصل إلى رتبة فريق طيار ركن حيث أحيل إلى التقاعد في عام 2007 بعد أن عمل كبيراً للمستشارين العسكرين بمكتب سمو وزير الدفاع والطيران والمفتش العام مايقارب الخمسة عشر سنة تقريباً.

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