العليا اللانتخابات: القليوبية والمنوفية والدقهلية الأعلى تصويتا باليوم الأول

قال المستشار عمر مروان المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، إن اللجنة رصدت عبر غرفة العمليات الخاصة بها زيادة فى اقبال الناخبين على التصويت فى المرحلة الثانية من الانتخابات، مشيرا إلى أن هناك 5 محافظات احتلت المراكز الأولى فى عمليات التصويت فى الداخل وهى القليوبية والمنوفية والدقهلية والشرقية والغربية.

وأوضح مروان فى تصريحات خاصة، أن اللجنة تلقت إخطارا بـ128 شكوى فى النصف الثانى من اليوم الأول للتصويت، مؤكدا أن نسبة التجاوز فى الانتخابات لا تتعدى الـ1% .

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية باشراف 819 مركزا انتخابيا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

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