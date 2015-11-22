أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

وزير الإعلام الكويتي يغادر القاهرة

Google+ Print
وزير الإعلام الكويتي يغادر القاهرة وزير الإعلام الكويتي يغادر القاهرة

الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح

غادر مطار القاهرة الدولي، الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها في مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت شعار “أجيال تحفظ تاريخ الأمة” خلال الفترة من 22 حتى 28 من نوفمبر الجاري بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

أعلن الحمود خلال لقائه هشام زعزوع وزير السياحة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق خط طيران مباشر في ديسمبر المقبل تابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة شرم الشيخ بتوجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعمًا للسياحة في . مؤكدًا دعم بلاده لمصر خاصة في مجال السياحة، مشيرًا إلى دراسة عدد من المبادرات الثقافية والبرامج المشتركة لتعزيز هذا التعاون بشكل رئيسي في مجال السياحة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر