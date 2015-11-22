وزير الإعلام الكويتي يغادر القاهرة

غادر مطار القاهرة الدولي، الشيخ سلمان صباح السالم الحمود الصباح، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وزير الإعلام ووزير الدولة لشئون الشباب الكويتي، بعد زيارة قصيرة لمصر استغرقت عدة ساعات، شارك خلالها في مهرجان الشباب العربي للثقافة والفنون وإحياء التراث، الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة المصرية بالتعاون مع مجلس الشباب العربي للتنمية المتكاملة تحت شعار “أجيال تحفظ تاريخ الأمة” خلال الفترة من 22 حتى 28 من نوفمبر الجاري بشرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

أعلن الحمود خلال لقائه هشام زعزوع وزير السياحة والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، عن إطلاق خط طيران مباشر في ديسمبر المقبل تابع لشركة الخطوط الجوية الكويتية إلى مدينة شرم الشيخ بتوجيهات من أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح دعمًا للسياحة في مصر. مؤكدًا دعم بلاده لمصر خاصة في مجال السياحة، مشيرًا إلى دراسة عدد من المبادرات الثقافية والبرامج المشتركة لتعزيز هذا التعاون بشكل رئيسي في مجال السياحة.