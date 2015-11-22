بالصور.. قسم أول العاشر يحرر محضرا لسيدة اكتشفت موتها فى كشوف الناخبين

اجتمعت غرفة عمليات العاشر من رمضان بقسم أول لبحث مشكلة " سحر محمد سعيد همام" تحمل بطاقة رقم قومى" 6810171301386 العاشر "لمساعدتها فى التصويت و تحرر لها المحضر رقم 4195 إدارى لسنة 2015 بعدما اكتشفت إدراجها كـ"متوفية" فى موقع اللجنة العليا للانتخابات وبالتالى غير مقيدة فى أى لجنة .

وقالت سحر فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، إنها أدلت بصوتها فى الانتخابات السابقة بمدينة بلبيس، وأقامت فى العاشر منذ عام ونصف وغيرت مقر سكنها واستخرجت بطاقة من سجل مدنى مدينة العاشر إلا أنها اكتشفت أن اسمها مقيد ضمن المتوفين وليس لها حق فى التصويت.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان يتنافس عليها 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعة ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

يذكر أن دائرة العاشر من رمضان يتنافس عليها 13 مرشحا على مقعد واحد فردى وهم السيد حسن بكرى رمز الساعة، وأحمد محمود الخطيب رمز الحصان، وعادل السيد محمد رمز الكف، ومحمد سعيد قبطان رمز المركب الشراعى ومحمود معتمد رمز الشمعه ومحمد حافظ الزاهد رمز النخلة، وسناء سليمان أبو سمرة رمز الجرار، وحنا بشرى رمز الجرس، وجمال عطوة رمز المدفع ودرويش مصطفى درويش رمز السهم، وسامى عبد العزيز رمز الفنجان، وعلى أحمد على وشهرته الدوكار رمز الفأس ومحمد محمد توفيق رمز الفنار.

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