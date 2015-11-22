التحقيق فى بلاغ يتهم 56 صحفيا بالاستيلاء على أملاك الدولة

أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة بلاغ إلى نيابة جنوب القاهرة الكلية للتحقيق، فى اتهام ياسر عبد الهادى، عضو نقابة الصحفيين، لـ56 صحفيا بالأهرام، وأعضاء فى جمعية "إسكان الأهرام" واتحاد "الصحفيين المصريين" بالاستيلاء على 500 فدان من أملاك الدولة بمنطقة الساحل الشمالى، تقدر قيمتها بنحو نصف مليار جنيه، ومن المقرر أن تستمع النيابة خلال الأيام المقبلة إلى مقدم البلاغ.

وأوضح البلاغ رقم 19320 عرائض النائب العام، لسنة 2015 ، أن المشكو فى حقهم باعوا أجزاء من الأرض للغير دون تقنينها، محققين ملايين الجنيهات منذ 2007 وحتى الآن، وفقًا لعقد ابتدائى مؤرخ بتاريخ أول أكتوبر 200 7، وبتوقيع رئيس اتحاد ملاك مارينا وليس وزارة الزراعة أو أى جهة رسمية بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 64، الذى يجرم وضع اليد على أراضى الدولة، واستكمل البلاغ أن المشكو فى حقهم قاموا باستباحة أراضى الدولة واستحوذوا عليها ويتاجرون بها ويتربحون منها الملايين والمليارات، لافتًا إلى أنهم ينتمون لجماعة الإخوان ـ على حد قول البلاغ.