بالفيديو - نابولي ينتصر وفيورنتينا يتعثر لصالح روما وإنتر

(إفي): تعادل فيورنتينا بصعوبة على أرضه الأحد أمام ضيفه المتواضع إمبولي (2-2) بعد أن كان متأخرا بهدفين، ليرفع رصيده إلى 28 نقطة متقاسما صدارة الدوري الإيطالي مؤقتا مع نابولي بنفس الرصيد، بعد فوزه بهدفين على هيلاس فيرونا، في انتظار ما ستسفر عنه مباراة إنتر (27 نقطة) أمام فروسينوني.

وواصل نابولي نتائجه المبهرة إذ لم يخسر أي لقاء طوال 12 جولة متتالية، محققا الانتصار السابع له في آخر ثماني مباريات.

ورغم تأخر الانتصار على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي إلا أن فريق الجنوب لم ييأس ونجح في تسجيل هدفين خلال أقل من عشر دقائق، عبر لورنزو إنسيني (ق67) والأرجنتيني جونزالو إيجواين (ق74).

وبهذا يستعد نابولي خير استعداد قبل استضافة إنتر ميلانو الجولة القادمة على ملعب سان باولو.

شاهد الأهداف

أما فيورنتينا فكاد يسقط خاسرا في لقاء الأحد لولا تألق لاعبه الكرواتي نيكولا كالينيتش الذي سجل هدفين متتاليين في خمس دقائق (ق56 وق61) ليتعادل لفريقه الذي كان متأخرا بهدفين في الشوط الأول لإمبولي سجلهما ماركو ليفايا (ق18) ومارسيل بوتشيل (ق27).

وبهذا يوقف إمبولي سلسلة انتصارات "الفيولا" التي استمرت خلال الجولات الثلاثة الماضية، ليحقق الفريق تعادله الأول في المسابقة، مقابل ثلاث هزائم وتسعة انتصارات.

وبهذا يعاني إمبولي الذي يقترب من منطقة الخطر برصيد 15 نقطة في المركز السادس عشر، بينما يقبع هيلاس فيرونا في المرتبة قبل الأخيرة بست نقاط.

وتعد نتائج يوم الأحد في مصلحة فريقي روما وإنتر. فالأول تعثر بالتعادل ولكنه سيبقى قريبا من مركز الوصافة والصدارة.

والثاني على موعد مساء الأحد ضد فروسينوني وفي حالة فوز إنتر سينفرد بالصدارة بفارق نقطتين.

كما خسر ساسولو خارج أرضه أمام جنوى بهدفين لواحد، ليفشل في الاقتراب اكثر من فرق المقدمة.

وطرد لاعب من كل فريق بنهاية الشوط الأول، دومينيكو بيراردي من ساسولو (ق41) ودييجو بيراتي من جنوى (ق42)، لكن أصحاب الأرض نجحوا في تسجيل هدف التقدم من خلال توماس رينكون (ق52).

واشتعل اللقاء بعدما نجح فرانشسكو أتشيربي في إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع لساسولو، قبل أن يسجل بعدها ليوناردو بافوليتي هدف الفوز مرة أخرى لجنوى.

وتجمد رصيد ساسولو عند 22 نقطة ليستمر في المركز الخامس، متفوقا بنقطة وحيدة عن يوفنتوس الذي ارتقى للمركز السادس بعد فوزه أمس في الكلاسيكو على ميلان بهدف نظيف.

أما جنوى فرفع رصيده إلى 16 نقطة ليرتقي للمركز الـ13 في جدول البطولة، ليواصل الابتعاد عن صراع المؤخرة.

فيما واصل لاتسيو صيامه عن الانتصارات وتعادل على أرضه أمام باليرمو بهدف لمثله.

تقدم الضيوف بهدف أول سجله ادواردو جولدانيجا (ق22) قبل أن يتعادل انطونيو كاندريفا للاتسيو (ق70) من ركلة جزاء.

وأصبح رصيد لاتسيو 19 نقطة ليتراجع للمركز الثامن، بينما أصبح رصيد باليرمو 15 نقطة في المركز الرابع عشر، مبتعدا بفارق الاهداف عن اودينيزي، الذي فاز بهدف نظيف على سامبدوريا، وإمبولي.

فيما حقق تورينو فوزا طال انتظاره بعد ست جولات على مضيفه اتالانتا بهدف نظيف سجله المخضرم سيزار بوفو (ق53)، ليصعد الفريق للمركز التاسع برصيد 18 نقطة، متفوقا بالأهداف عن أتالانتا العاشر.

كما فاز كييفو فيرونا خارج الديار على كاربي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر، بينما يقبع كاربي في قاع الجدول بست نقاط.