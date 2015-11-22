أخبار عاجلة

اعتماد 11 مليون جنيه لرفع كفاءة الطرق والكهرباء بمطروح -
قرطام: بناء الدول الحديثة ليس سهلًا.. ولا نعرف اليأس -
ضبط 300 كيلو أسماك فاسدة بالإسكندرية قبل أعياد شم النسيم -
شيخ الأزهر: الفتاوى ليست سلعة تعرض في السهرات التليفزيونية -
«الاستثمار» تبحث مع «الفطيم» افتتاح مدارس فنية لخدمة نشاط التجزئة -
بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك -
حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بالفيديو..مسنة تدلى بصوتها:"أنا جيت أنتخب السيسى ..واللى يعاديه يجيله شلل كلى يا رب"

Google+ Print
بالفيديو..مسنة تدلى بصوتها:"أنا جيت أنتخب السيسى ..واللى يعاديه يجيله شلل كلى يا رب" بالفيديو..مسنة تدلى بصوتها:"أنا جيت أنتخب السيسى ..واللى يعاديه يجيله شلل كلى يا رب"
رصدت كاميرا 7 قناة اليوم السابع المصورة، مسنة تدلى بصوتها فى دائرة شبرا وروض الفرج ، قائلة :” أنا جيت أنتخب السيسى ..ومصر هى الحضن الدافى .. واللى يعاديه يجيله شلل كلى يا رب “

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا، إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا وروض الفرج وشبرا 34 مرشحا والمرج 34 مرشحًا وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا والسلام 30 مرشحًا والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة، تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء “.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو || ارتفاع أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة..وارتفاع جنوني غير مسبوق في سعر "اللحمة والبلطي والطماطم والفول"

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || بعد مجزرة خان شيخون .. مذيعة إسرائيلية تصرخ بالعربية "وينكم يا عرب وينكم يا خونه وينكم يا إسلام"

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011