بالفيديو..مسنة تدلى بصوتها:"أنا جيت أنتخب السيسى ..واللى يعاديه يجيله شلل كلى يا رب"

رصدت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة، مسنة تدلى بصوتها فى دائرة شبرا وروض الفرج ، قائلة :” أنا جيت أنتخب السيسى ..ومصر هى الحضن الدافى .. واللى يعاديه يجيله شلل كلى يا رب “

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا، إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية بإشراف 819 مركزا انتخابيا.

يتنافس فى دائرة مدينة نصر 62 مرشحًا وحلوان 57 مرشحاً، والساحل 47 مرشحًا، والنزهة ومصر الجديدة 44 مرشحا وعين شمس 44 مرشحًا والزيتون والأميرية 43 مرشحا، والمطرية 40 مرشحًا، والشرابية والزاوية 35 مرشحًا وروض الفرج وشبرا 34 مرشحا والمرج 34 مرشحًا وحدائق القبة 32 مرشحًا، ودائرة شرق القاهرة 30 مرشحا والسلام 30 مرشحًا والوايلى والظاهر 24 مرشحًا، وقصر النيل 20 مرشحا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة، تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى “القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء “.