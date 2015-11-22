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بالصور.. زيادة إقبال الناخبين على لجان "بئر العبد" و"رمانة" فى شمال سيناء

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بالصور.. زيادة إقبال الناخبين على لجان "بئر العبد" و"رمانة" فى شمال سيناء بالصور.. زيادة إقبال الناخبين على لجان "بئر العبد" و"رمانة" فى شمال سيناء
شهدت اللجان الانتخابية بمركزى بئر العبد ورمانة فى شمال سيناء، قبل إغلاق لجان الاقتراع، إقبال أعداد كبيرة من الناخبين بينهم كبار سن والسيدات.

وحرصت عائلات على اصطحاب أبنائها للإدلاء بالأصوات قادمين من قرى بعيدة. ويبلغ عدد الناخبين بشمال سيناء 234 ألفا و635 مواطنا يصوتون فى 104 لجنة فرعية بإشراف 50 مركزا انتخابيا بـ 4 دوائر لاختيار 5 نواب "فردى" من بين 37 متنافسا ونائب "قائمة".

ويخصص لدائرة مدينة العريش"مقعدين" ودائرة رفح والشيخ زويد"مقعد" ودائرة بئر العبد ورمانة "مقعد" ودائرة وسط سيناء "مقعد".

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب ، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".

ويبلغ نصيب القاهرة من لـ 6 محافظات المكونة للقطاع 14 مقعدا، والقليوبية 7، والدقهلية 8، والمنوفية 5، والغربية 7، وكفر الشيخ 4 مقاعد.

وفى قطاع شرق الدلتا – الذى يضم الشرقية وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء - تغرد "فى حب مصر"منفردة وتحتاج لحصد مقاعدها الـ 15 حصولها على 5% فقط من اصوات الناخبين وإلا أعيد فتح باب الترشح من جديد على نظام القوائم بالقطاع.

ويضم مجلس النواب 596 عضوا منهم 448 يتم اختيارهم بالنظام الفردى من خلال 203 دوائر - 43 يمثل كل منها نائب واحد و93 دائرة "نائبين"، و49 دائرة "3 نواب" و18 دائرة "4 نواب" إضافة إلى 120 عضوا يتم انتخابهم بالقائمة من خلال 4 قطاعات و28 عضوا يعينهم رئيس الجمهورية.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015


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