«الصحة»: 98 دواءً ناقصاً تضم أصنافاً لعلاج الأمراض المزمنة

كتب : طارق عبدالعزيز منذ 31 دقيقة

أصدرت وزارة الصحة والسكان قائمة بنواقص الأدوية المهمة بالأسواق المصرية، وقالت فى بيان، أمس، إن عدد الأصناف الناقصة بلغت 98 صنفاً فى مصر. وقال الدكتور محسن عبدالعليم، رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، إن الإدارة تسعى جاهدة لتوفير الأدوية الناقصة فى السوق المصرية، خاصة أدوية علاج أمراض القلب والكبد والحساسية والأمراض المزمنة، لافتاً إلى حرص وزارة الصحة على نشر جدول دورى بنواقص الأدوية وبدائلها، داعياً الأطباء والصيادلة بالتواصل المستمر مع الإدارة عبر الخط الساخن المخصص لشكاوى الأدوية ونقصانها. وتضمن الجدول الدورى لنواقص الأدوية، الذى نشرته وزارة الصحة، أمس: «إيزبتو كاربين 2%» لعلاج ارتفاع ضغط العين ومثيله «أوكيو كاربين 2%»، و«فلوستوب أقراص» لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا وبديله «باوركولد، وفلو، ونوفاسى أقراص»، و«ديكساجيل قطرة للعين» لالتهابات العين وبديله «إيزوبتو ماكسيدكس»، كما شملت قائمة النواقص «بيسولفون أقراص وشراب» لعلاج الأمراض الصدرية ومثيله «سولفين وبروميهيكسون». وضمت قائمة النواقص أيضاً «أورسوكول 250 مجم كبسول» لعلاج أمراض الكبد ومثيله «أورسوفالك 250 مجم كبسول»، و«ريبافيرين 400 مجم كبسول» مضاد للفيروسات ومثيله «فيراكيور وفيرين 400 مجم كبسول»، و«أسبروتكت أقراص» لعلاج تجلط الدم وبديله «جوسيرن 81 مجم أقراص، وأسبوسيد 75 مجم أقراص»، و«بيتالوك 100 مجم أقراص» لعلاج أمراض القلب ومثيله «لوبرس»، و«توفرانيل» لعلاج الأمراض النفسية ومثيله «إيميبرامين».