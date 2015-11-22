أشهرها السكتة الدماغية والالتهاب السحائى.. أمراض تسبب الوفاة خلال 24 ساعة

السرطان والإيدز وأمراض القلب من أخطر وأكثر الأمراض المسببة للوفاة، ولكنها فى الوقت نفسه تعد من الأمراض المزمنة، حيث تتطور بمرور السنوات وتزداد مضاعفاتها بشكل تدريجى، وقد تسبب الوفاة على المدى البعيد.

وكشف تقرير نشر مؤخراً بصحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن مجموعة من الأمراض الخطيرة والقاتلة التى قد تتسبب فى وفاتك خلال فترة لا تتجاوز 24 ساعة، ولكنها سلطت المزيد من الضوء على الالتهاب السحائى والسكتة الدماغية.

الالتهاب السحائى

>ويعد الالتهاب السحائى من الأمراض الخطيرة التى تسببت فى وفاة الكثير من الأطباء المصريين، نتيجة انتقال العدوى إليهم من المرضى، حيث ينتقل المرض من شخص إلى آخر عن طريق الرذاذ، وغالبا ما تتسبب فى الإصابة به بكتيريا النيسرية السحائية أو بكتيريا المكورات السحائية.

الخطير أن أعراض المرض تظهر بشكل مفاجئ وقد تحدث الوفاة خلال ساعات، وتشمل: ارتفاع كبير فى الحرارة وصداع شديد والغثيان والقىء، ويصاب حوالى 15% من الناجين من المرض بفقدان السمع واضطرابات النطق، وفقدان الأطراف والتخلف العقلى والشلل.

السكتة الدماغية

>كما كشف التقرير أن السكتة الدماغية تعد من أبرز الأمراض التى قد تتسبب فى وفاة الشخص خلال ساعات قليلة، ما لم تتم السيطرة عليها، حيث يتوقف إمداد الدم إلى المخ بسبب وجود جلطة تؤدى فى نهاية المطاف إلى تلف أنسجة المخ، وتسبب هذا المرض بجانب الأزمة القلبية فى وفاة أكثر من 17.5 مليون شخص خلال عام 2012، حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية WHO.

والمثير أن 80% من حالات المرض يمكن تجنبها من خلال اتباع أساليب حياة صحية مثل الحمية الغذائية السليمة، وممارسة الرياضة بشكل منتظم والابتعاد عن التدخين مع السيطرة على مستويات الكولسترول والسكر ومؤشرات الضغط الدموى.

ومن أبرز أعراض السكتة الدماغية: تنميل أو ضعف مفاجئ فى عضلات الوجه واضطراب القدرة على النطق والكلام مع حدوث ضعف فى أطراف فى أحد جانبى الجسم، بالإضافة إلى الدوخة وفقدان الاتزان وصداع شديد غير معروف الأسباب.. وفى بعض الأحيان قد تتسبب السكتة الدماغية فى الوفاة إذا كانت أعراضها شديدة.

ومن الأمراض الخطيرة التى قد تسبب الوفاة خلال يوم واحد: الكوليرا والفيروس المعوى " D68"، ومرض الطاعون الذى يصيب الغدد الليمفاوية " BUBONIC PLAGUE"، ومرض الإيبولا ومرض تآكل اللحم " NECROTISING FASCIITIS"، بالإضافة إلى عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للميثيسيليين، والتى تعرف باسم الميرسا.