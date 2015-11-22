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موريتانيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الإرهاب باماكو

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موريتانيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الإرهاب باماكو موريتانيا تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا الإرهاب باماكو
أعلنت الرئاسة الموريتانية اليوم الأحد حدادا وطنيا لمدة ثلاثة أيام على عموم التراب الوطنى على ضحايا العمل الإرهابى الذى تعرض له فندق راديسون بباماكو يوم الجمعة الماضى .

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد أجرى اتصالا هاتفيا بالرئيس المالي، إبراهيم بوبكر كيتا، وأفاد مصدر رسمى اليوم أن الاتصال تناول المستجدات فى شبه المنطقة والعلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها.

وكان الرئيس الموريتانى محمد ولد عبد العزيز قد أدان العملية الإرهابية التى استهدفت احتجاز رهائن فى العاصمة المالية باماكو، وشدد محمد ولد عبد العزيز على أهمية إنشاء مجموعة الخمس وهى منظمة تضم موريتانيا ومالى وتشاد والنيجر وبوركينا فاسو .

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