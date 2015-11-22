محمد بن زايد يستقبل وفدا من الكونغرس الأميركي

استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم في قصر الشاطئ وفدا من أعضاء الكونغرس الأميركي يزور البلاد حاليا برئاسة السيناتور ريتشارد بر.

ورحب سموه بزيارة الوفد لدولة الإمارات العربية المتحدة واطلاعه على المكونات الحضارية للدولة في شتى المجالات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية إضافة الى التعرف على رؤية الإمارات لمختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وبحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع وفد الكونجرس الأمريكي خلال اللقاء الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب مستشار الأمن الوطني علاقات الصداقة والتعاون بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وأهمية تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وتبادل سموه مع وفد أعضاء الكونغرس الأميركي وجهات النظر حول أهم القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأهم المبادرات والأفكار المطروحة لمعالجة عدد من الملفات ومن أهمها ملف التطرف والإرهاب والتداعيات التي خلفتها العمليات الإرهابية التي طالت مؤخرا أكثر من موقع وتأثيراتها على الاستقرار والسلام في العالم .

وأكد الجانبان في هذا الصدد أهمية تكثيف الجهود والتعاون بين دول العالم لمحاربة التنظيمات الإرهابية التي شكلت في الآونة الأخيرة تهديدا حقيقيا للسلم والأمن العالميين.

كما تناول اللقاء أبرز التطورات في المنطقة وفي مقدمتها الأزمة السورية والملف اليمني والدور الذي يقوم به التحالف العربي في عملية إعادة الأمل في اليمن.

وأشاد أعضاء الوفد بالعلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومستوى التنسيق والتعاون بينهما في المجالات كافة خاصة في مجال محاربة الإرهاب والتطرف والدور الكبير الذي تقوم به الإمارات في دعم الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم.

حضر اللقاء معالي علي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام لمجلس الأمن الوطني وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.