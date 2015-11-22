بالصور.. مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سفيرا للنوايا الحسنة

كرم صباح اليوم المركز الدولى لحقوق الإنسان العميد ناجى أنس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسكندرية، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة، بحضور أعضاء المركز ولفيف من الإعلاميين السكندريين.

وقال العميد ناجى أنس: تكريمى اليوم وسام على صدرى، وإننى لم أقم إلا بعملى المنوط بى"، مناشدا الشعب المصرى بالتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب وبذل مزيد من الجهد حتى تعبر مصر آمنة من عنق الزجاجة واستكمال خارطة الطريق وتعود مصر رائدة مرة أخرى فى أفريقيا واستعادة مكانتها بين دول العالم.

وأضاف رئيس المركز الدولى لحقوق الإنسان، أن تكريم أنس يأتى تقديرا للجهود المبذولة الاستثنائية من قبله والتى تصب فى نجاح مسيرة العمل العام فى الوطن وبفضل جهده المخلص والتى تضافرت من أجل خدمة ورقى المجتمع الدولى فقد تكرر منحه درع سفير النوايا الحسنة.



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