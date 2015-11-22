أخبار عاجلة

حصرياً - بطولة كأس رئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو من 7 إلى 9 إبريل على ONsport -
إيناسيو يطيح بمحمد صلاح من الجهاز الفني للزمالك -
«كوبر» يرفض خوض وديات قبل مواجهة تونس -
بالصور.. جنازة مهيبة لـ"عروسي الدقهلية" -
بالصور- ملكات جمال يخطفن الأنظار في منطقة الأهرامات.. من هن؟ -
الكالشيو: جرب الصيف السنة دي .. في إيطاليا -
الكالشيو: تعليقات بعض المتابعين على الصفحة الرسمية للبرنامج .. الجمعة 07 إبريل 2017 -
خطوات تصعيدية غير مسبوقة من روسيا وتنبؤات باندلاع حرب عالمية بالمنطقة -
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية -
الكالشيو: جدول مباريات الدوري الإيطالي السبت والأحد 7 و 8 إبريل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سفيرا للنوايا الحسنة

Google+ Print
بالصور.. مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سفيرا للنوايا الحسنة بالصور.. مدير العلاقات العامة بمديرية أمن الإسكندرية سفيرا للنوايا الحسنة
كرم صباح اليوم المركز الدولى لحقوق الإنسان العميد ناجى أنس مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية أمن الإسكندرية، ومنحه لقب سفير النوايا الحسنة، بحضور أعضاء المركز ولفيف من الإعلاميين السكندريين.

وقال العميد ناجى أنس: تكريمى اليوم وسام على صدرى، وإننى لم أقم إلا بعملى المنوط بى"، مناشدا الشعب المصرى بالتكاتف والوقوف جنبا إلى جنب وبذل مزيد من الجهد حتى تعبر آمنة من عنق الزجاجة واستكمال خارطة الطريق وتعود مصر رائدة مرة أخرى فى أفريقيا واستعادة مكانتها بين دول العالم.

وأضاف رئيس المركز الدولى لحقوق الإنسان، أن تكريم أنس يأتى تقديرا للجهود المبذولة الاستثنائية من قبله والتى تصب فى نجاح مسيرة العمل العام فى الوطن وبفضل جهده المخلص والتى تضافرت من أجل خدمة ورقى المجتمع الدولى فقد تكرر منحه درع سفير النوايا الحسنة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

في خطوة مفاجئة || السودان تتخذ اجراء جديد وغير متوقع ضد المصريين.. يمثل صدمة للكثير من الفئات العمرية

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

بالفيديو والصور || "المنصورة تتشح بالسواد" بعد مصرع 6 أشخاص بينهم عروسين ليلة دخلتهما .. وانتشال جثماني العروسين من بحر دكرنس

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

تويتر يسأل "بتشتري ايه بجنيه".. وردود المصريين مفاجأة

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر

وزير التعليم لـ«التحرير»: خطة جديدة لتطوير المنظومة التعليمية في مصر