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فيديو| ساويرس: عندنا 90 مليون ناقد.. والانتخابات أثبتت ثقة الشعب في المصريين الأحرار

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فيديو| ساويرس: عندنا 90 مليون ناقد.. والانتخابات أثبتت ثقة الشعب في المصريين الأحرار فيديو| ساويرس: عندنا 90 مليون ناقد.. والانتخابات أثبتت ثقة الشعب في المصريين الأحرار

المهندس نجيب ساويرس

قال رجل الأعمال المهندس، نجيب ساويرس، مينفعش كل واحد يطلع يعمل شو أو منظر ويقعد يتكلم بس، لازم نشوف آيه اللي هيمشي البلد ونشتغل مع بعض، وليس من أجل أن يمثل العضو دائرته فقط، أو ينتقد دون طرح حلول، مضيفًا “إحنا عندنا 90 مليون ناقد ومحدش عايز يشتغل ودا ميصحش”.

وعن الأحزاب رفض ساوريرس التعليق، مكتفيًا بالحديث عن حزب «المصريين الأحرار» قائلا، “الناس شافت الحزب وشغله كويس، عندنا إحساس إن الحزب جدير بثقة المواطنين، وحتى لو الناس زعلانة من كام مرشح المهم الصورة الاجمالية شكلها آيه والأهم إن هذا المرشح يقف وراءه حزب له مبادئ.”

وعن نزاهة العملية الانتخابية، قال ساويرس، إن الانتخابات نزيه طبعا لأن ضعف الإقبال لا يستدعي.

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