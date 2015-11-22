الجيش الإيرانى يعلن تفكيك خلية مرتبطة بتنظيم داعش

أكد قائد الحرس الثورى الإيرانى الجنرال محمد على جعفرى الأحد تفكيك شبكة مرتبطة بتنظيم داعش قرب الحدود مع العراق.

وقال الجنرال جعفرى فى تصريح نقلته وكالة أنباء "ايسنا" أن قوات الأمن تراقب تحركات التنظيم المتطرف "لزعزعة الأمن فى إيران.

وقال جعفرى ان "لتنظيم داعش شبكات دعم متعددة تم الكشف عن احداها فى محافظة كرمانشاه (فى الغرب) وتوقيف أعضائها دون مزيد من التفاضيل، اما الشبكات الاخرى "فهى تحت مراقبة استخباراتنا".

تقدم ايران الدعم لسوريا والعراق فى حربهما ضد تنظيم داعش السنى الذى يكفر الشيعة، ولكن الجنرال جعفرى قال ان مخاطر تنفيذ هجمات كبيرة مثل هجمات باريس التى اوقعت 130 قتيلا فى 13 نوفمبر ضعيفة فى إيران.

وقال "من غير المرجح بفضل تدابيرنا الامنية ان يتمكن تنظيم داعش من ارتكاب عمليات كبيرة فى إيران قد يتمكنون بالطبع من ارتكاب عمليات صغيرة ولكن ليس ان يتسببوا بانعدام الامن فى ايران كما فعلوا فى بلدان أخرى".