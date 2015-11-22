«أندلس للدراسات» ترصد: إقبال ضعيف وانسحاب مرشحين وخطأ اسم الرئيس.. أبرز ملاحظات اليوم الأول للانتخابات

أصدر مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف بيان أول حول سير العملية الانتخابية بالمرحلة الثانية للانتخابات البرلمانية .

وقال المركز، في بيانه، إن بداية العملية الانتخابية اليوك كانت هادئة، والاقبال ضعيف، رشاوي انتخابية ، اشتباكات محدودة ، انسحابات لمرشحي حزب النور من بعض اللجان، والقبض علي صحفي اثناء تغطيته وخطأ اسم الرئيس في الكشوف الانتخابية لم يمنعه من التصويت

وقال المركز، في بيانه “بدأ مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف منذ الصباح الباكر متابعة سير العملية الانتخابية باليوم الأول –للمرحلة الثانية بالانتخابات البرلمانية التي تتم علي مدار يومي الأحد والأثنين 22 و23 نوفمبر، وتجري المرحلة الثانية في 13 محافظة مسجل للتصويت 28 مليونا و204 آلاف و225 ناخباً لإختيار222 نائب من بين 2877 مرشحا.”

> وأضاف البيان: “وقد قام مراقبينا بمتابعة سير أعمال اللجان الانتخابية في المحافظات المختلفة ووثقوا التالي:

تأخر فتح اللجان: فى محافظة الدقهلية تأخر فتح لجان تأخر لجنة ابو زاهر الإعدادية بنين بشربين ، ولجان 84و85و85و86 ، ولجنة كفر شريف الابتدائية بنين ولجان 63و64و65 بشربين للساعة 10.30 . ولجان مدينة المنصورة تأخر فتح لجان الإمام محمد الشعراوى والإمام محمد عبده والفردوس الإبتدائية والفردوس الإعدادية بنات للساعة 10، وفى لجان مدرسة الشهيد مصطفى حجر بأجا للساعة9.30. ورصد مراقبونا تأخر وصول الموظفين اللجان بإدارة شرق المنصورة التعليمية مما أدى للقاضى المشرف على اللجان بفتحها بالقوة فى حضور قوات الجيش والشرطة وإحالة الموظفين للنيابة العامة. وفى محافظة كفر الشيخ تأخر فتح لجان 32و33و34 قرية المنوافة بالحامول ، ولجان قرية منشية سلامه بمركز الرياض، ولجنة 11 و12 فى سخا بالدائرة الاولى ولجنة 95 بقرية مدبول للساعة 9.45. وتأخر صول أعضاء اللجان من الموظفين فى مدرسة الخطابى ولجنة 23 بالرياض. وفى بورسعيد لجنة ضواحى بورسعيد تأخير وصول القضاة لمدرسة مصر الحديثة. وفى الإسماعيلية تأخر 8 قضاة فى لجنة زويل والعبور بالقنطرة شرق و تأخر فتح لجان القنطرة شرق ل9.30.وفى شمال سيناء تأخر فتح اللجان الانتخابية بمناطق رفح ووسط سيناء وبئر العبد بسبب تأخر وصول القضاة والمستشارين المشاركين في العملية الانتخابية.

ضم لجان: فى محافظة القاهرة اللجان الفرعية من 95 إلى101 بمدرسة الغرفة التجارية الأمريكية بالمرج دمج بعض اللجان، حيث كان يبلغ عدد اللجان 157 لجنة تم تقليصها إلى 137 لجنة، مما اضطر الناخبين للانصراف دون الإدلاء بأصواتهم.

ضعف الإقبال بصفة عام في الساعات الأولي من التصويت في ظل تواجد امني ملحوظ ومكثف وذلك بجميع دوائر، مع ملاحظة أن المصوتين من كبار السن فى غياب تام للشباب.

الرشاوى الإنتخابية : أنصار المرشح عبد المطلب الحلو بدائرة سمنود بالغربية بعرض رشاوي نقدية بقيمة 100 جنية .وفى المنوفية قام أنصار المرشح تامر التلاوى قائمة فى حب مصر بتقديم رشاوى إنتخابية للمرشحين بمبلغ 150 جنيه ، وفى نفس الدائرة قيام ماجد ابو الخير فردى مستقل بدفع مبلغ 100 جنيه للصوت الواحد.وفى بولاق ابو العلا قام أنصار المرشح محمد حمودة بتقديم رشاوى إنتخابية بقيمة 300 جنيه للناخبين، وفى نفس الدائرة قام المرشح محمد المسعود بشراء الأصوات بنفس المبلغ. وفي دائرة المعادي هناك شراء أصوات لصالح المرشح حسين مجاور ، ظهرت ورقة دوارة فى لجنة سيدى طلحة الدائرة الاولى كفر الشيخ.

خرق الصمت الإنتخابى والدعاية الإنتخابية : فى محافظة الغربية، اخترق أنصار المرشح ماجد الحيدرى والمرشح حسن العداسى وعبد المطلب الحلو ومحمد ابوحبيب.وفى القاهرة مقر الانتخابي بمدرسة 6 أكتوبر الابتدائية لدائرة عين شمس دعاية إنتخابية لمرشحى المصريين الإحرار وحزب الوفد.قامت حملة مجدي فؤاد، المرشح بدائرة السلام بمحافظة القاهرة، بتحرير 6 محاضر توجيه من خارج اللجان لأنصار 3 مرشحين، بينما حررت حملة المرشح أحمد إسماعيل بالدائرة نفسها محضرين توجيه ضد أنصار مرشحين آخرين.وفى المنوفية قبض الأمن على عدد من أنصار المرشح ابو بكر قشقوش وذلك لقيامه بالدعية خارج لجان مدرسة الزراعة بشبين الكوم.وفى كفر الشيخ لجنة الثانوية الجديد للبناء توجيه الناخبين لصالح المرشح مجدى السراكى بالدائرة الاولى .

الإشتباكات: فى المنوفية دائرة شبين الكوم اشتباكات بين انصار المرشح ابو بكر وباقى انصار المرشحين الأخرين، وفى محافظة الغربية دائرة سمنود إشتباكات ما بين أنصار المرشح محمد زايد “مستقبل وطن” ومدحت عوض أمام لجان قرية الناصرية، وإشتباكات أمام لجان قرية ميت عساس بين انصار المرشحين السيد السجاعى ومحمد الشورى. وفى القاهرة بمدرسة نجيب محفوظ الابتدائية بدائرة البساتين اشتباكات بالأيدي بين مندوبي المرشحين بسبب رغبة كل منهم في توجيه الناخبين.

منع وسائل الإعلام : فى كفر الشيخ لجنة مدرسة الشهيد رياض الثانوية بندر كفر الشيخ رقم 5 رفض القاضى دخول وسائل الاعلام. وفى شمال سيناء ألقت قوات الجيش القبض على مراسل المصرى اليوم أحمد أبو دراع دون توجيه أى تهمة له حتي الأن .

وقف التصويت: فى الشرقية منعت قوات تامين لجنة بمدرسة عبد القوى نصار بقرية الفراشة، بمدينة أبو كبير قاضيا من دخول اللجنة لعدم إبراز بطاقته الشخصية، مما أدى إلى انسحابه وترك اللجنة.وقف التصويت بمدرسة الصنايع الزخرفية بنات بالشرقية بسبب عدم وجود الصندوق المخصص للقوائم.

انسحاب مرشحين : أعلن مرشح حزب النور بالمنصورة نصور منصور شهابانسحابه من سباق الانتخابات، مما أدى إلى قيام القضاة المشرفين على الانتخابات بكشط اسمه من ورقة التصويت وكتابة بجوار اسمه بخط اليد كلمة مستبعد. وأعلن عبد المعطى عبد الخالق سليم مرشح مستقل بالدائرة التاسعة ومقرها “دائرة بندر ومركز ميت غمر” انسحابه وعدم استكماله الانتخابات دون إبداء أى أسباب. وأعلن محمود عبد الحميد عمارة، مرشح حزب النور السلفى بدائرة مركز المحلة بمحافظة الغربية، بمذكرة انسحابه عن خوض الانتخابات البرلمانية أمام المستشار مجدى عبد الحليم رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالغربية.

المصريين بالخارج : استمرار تراجع نسب المشاركة بشكل ملحوظ في اغلب الدول عدا اقبال محدود في لجنة دولة الكويت والإمارات والسعودية وفرنسا.

أخطاء في الكشوف الانتخابية : فى كشف اللجنة رقم 8 بدائرة النزهة ومصر الجديدة بمقر المدرسة النموذجية الإعدادية بنات بوجود خطأ فى إسم رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى ، وجد فى الكشوف اسم حسن عبد الفتاح سعيد خليل حسين السيسى وعلي الرغم من ذلك سمح له بالتصويت.