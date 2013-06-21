العاملون بالسياحة يتضامنون مع «الوزير المستقيل» ويهددون باللجوء لـ«اليونيسكو»

«موسى»: تعيين عضو الجماعة الإسلامية محافظاً إعدام للسياحة

كتب : عبده أبوغنيمة تصوير : هدير محمود منذ 15 دقيقة

نظم المئات من العاملين بالوزارة وهيئة التنشيط السياحى وائتلاف دعم السياحة ونقابة المرشدين السياحيين، وقفة لتأييد هشام زعزوع، وزير السياحة أمس، ورفض تعيين عادل الخياط، عضو الجماعة الإسلامية، محافظاً للأقصر، وكذلك سياسات الرئيس محمد مرسى التى تضر بالسياحة، حسب قولهم. وقال إيهاب موسى، رئيس ائتلاف دعم السياحة، إن موقف الوزير كان شجاعاً وفضّل مصلحة القطاع على المنصب، مشيراً إلى أن الائتلاف يؤيد استقالته حال تمسك الرئيس ببقاء محافظ الأقصر، لافتاً إلى أن استمرار عضو الجماعة الإسلامية فى المنصب يعد تنفيذاً لحكم الإعدام على السياحة، وأضاف أن المهلة التى منحها «زعزوع» للرئيس مرسى لإقالة «الخياط» ستنتهى اليوم، مؤكداً أن العاملين بالقطاع سيبدأون إعداد ملف كامل لتقديمه لمنظمة «اليونيسكو» لحماية آثار الأقصر.