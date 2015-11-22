شكري يجري مقابلة مع الإعلام الكوري للحديث عن زيارة «سول»

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى سلسلة مقابلات صحفية مع وسائل الاعلام الكورية الرئيسية فور وصوله إلى العاصمة الكورية سول، من بينها محطة ”KBS” وصحيفة ”Chuson Ilbo” ووكالة الأنباء الكورية يونيهاب.

وقد تركزت اللقاءات على التعرف على أهداف زيارة وزير الخارجية إلى سول، والاستعدادات الجارية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى كوريا الجنوبية، وأفق العلاقات الثنائية بين البلدين، والمشروعات المشتركة الهامة، وسبل تعزيز حركة الاستثمارات والسياحة الكورية إلى مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أبو زيد أن المقابلات تناولت أهم القضايا الاقليمية في الشرق الاوسط، لاسيما قضية مكافحة الارهاب، حيث استعرض سامح شكري الدور الذي تقوم به مصر في هذا الشأن وأهمية تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الارهاب الذى يتسع نطاقه على الساحة العالمية، الأمر الذى يقتضى التعامل الشامل مع ظاهرة الإرهاب وعدم التفرقة بين المنظمات الإرهابية التي تنهل جميعها من روافد فكرية واحدة.