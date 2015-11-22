العليا للانتخابات: الكويت تصدرت أعلى نسبة تصويت بالخارج ثم جدة والرياض

قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، أن الكويت تصدرت المشهد كأعلى نسبة تصويت للمصريين بالخارج، فى انتخابات المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، تلاحقها بشدة مدينتى جدة، ثم الرياض بالمملكة العربية السعودية

وفيما يتعلق بالتصويت فى محافظتا جنوب وشمال سيناء، بعد قرار تقليل فترة حظر التجوال، قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات، فى مؤتمر صحفى اليوم الأحد، إن التقارير القادمة تقول أن هناك كثافة فى التصويت ببئر العبد والشيخ زويد ومنطقة بالعريش.

- العليا للانتخابات: 28ألف و200 ناخب أدلوا بأصواتهم فى الخارج حتى الآن (تحديث)

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