سامح سيف اليزل: "البرلمان مش هيتحل".. والدولة لم تتدخل فى الانتخابات

قال اللواء سامح سيف اليزل المنسق العام لقائمة فى حب مصر ، أن نسبة المشاركة فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية ستكون أكبر من نظيرتها فى المرحلة الأولى.

وأضاف "سيف اليزل" خلال إدلائه بصوته باللجنة رقم 140 بكلية البنات بدائرة مدينة نصر، أن القائمة لم ترصد أى تجاوزات حتى الآن خلال اليوم الأول من المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن هناك بعد تام من قبل الدولة عن التدخل فى العملية الإنتخابية، قائلا أن دور الدولة اقتصر على التأمين الخارجى فقط للعملية الانتخابية.

وأشار سيف اليزل إلى أن الحديث عن الائتلاف تحت قبة البرلمان سابقا لآوانه قائلا "اتفقنا مع الأحزاب على عدم الإعلان إلا بعد الإنتهاء من المرحلة الثانية، موضحا أن هذا الأئتلاف سيكون جامعا وقادرا على تولى الأغلبية داخل البرلمان.

وعن المخاوف من حل مجلس النواب المقبل قال "المجلس مش هيتحل وسيستمر 5 سنوات، لافتا إلى أن البرلمان المقبل يعبر عن كل فئات الشعب".

- رئيس الوزراء:جميع أجهزة الدولة تقدم الدعم لإتمام انتخابات البرلمان

>

- بالصور .. تكدس ناخبى شمال سيناء أمام اللجان للتصويت بانتخابات النواب

>

- الداخلية: نحرس إرادة الشعب فى المرور بخريطة الطريق إلى بر الأمان

>

- بالصور.. رئيس لجنة يخرج لمساعدة مسنة للإدلاء بصوتها بمدرسة قصر الدوبارة‎

>

- بالفيديو.. مسنة تستقبل محلب بزغرودة.. وتهتف: "ربنا يخليك للغلابة"

>

- وزير الداخلية يتفقد لجانا بالقاهرة ويدلى بصوته فى مدينة نصر بعد قليل

>

- قاضى لجنة بالسيدة زينب يهبط للطابق الأرضى لمساعدة مسنة على التصويت

>

- عدلى منصور: الحديث عن رئاسة البرلمان سابق لأوانه

>

>- قائد المنطقة المركزية يتفقد أعمال التأمين بمدرسة الخلفاء فى مصر الجديدة

>

- رئيس الوزراء يدلى بصوته فى انتخابات البرلمان بمصر الجديدة.. شريف إسماعيل لـ"اليوم السابع": أتوقع زيادة الإقبال بالمرحلة الثانية.. وانتهينا من 80% من برنامج الحكومة العام المقرر عرضه على مجلس النواب

>

- بالفيديو والصور.. السيسى يدلى بصوته فى المرحلة الثانية للانتخابات.. إقبال كثيف بدوائر القاهرة.. ارتفاع نسبة مشاركة السيدات وكبار السن.. وناخبة لـ"اليوم السابع":"ربنا يستر وميكونش زى البرلمان اللى فات"

>

- بالصور.. بدء ماراثون الانتخابات بمحافظات المرحلة الثانية.. وانتشار قوات الجيش والشرطة لتأمين الناخبين.. والقبائل تشارك فى تأمين لجان العريش.. وتأخر قضاة يتسبب فى تعطل التصويت ببعض اللجان

>