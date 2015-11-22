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«إنقاذ 1» يبدأ بانتشال السفن الغارقة بميناء الإسكندرية حسب تعليمات السيسي

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«إنقاذ 1» يبدأ بانتشال السفن الغارقة بميناء الإسكندرية حسب تعليمات السيسي «إنقاذ 1» يبدأ بانتشال السفن الغارقة بميناء الإسكندرية حسب تعليمات السيسي

 

ارشيفية

بدأ الونش العائم «إنقاذ 1» العمل في انتشال حطام السفن الغارقة بميناء الاسكندرية، بعد وصوله أول أمس، حيث تم التنسيق بين طاقم الونش وإدارة الحركة بالميناء للبدء في العمل تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بالتخلص من هذه السفن خلال عام.

وتستمر الحركة الطبيعية للعمل بميناء الاسكندرية اليوم الأحد، حيث غادر الميناء 9 سفن، وصلت 9 سفن وتراكي على الأرصفة 30 سفينه، منهم السفينة “epic barbados” وعلي متنها 39 ألف طن بوتاجاز قادمة من الجزائر.

وصلت السفينة اليونانية “kriti” وعلي متنها 33 الف طن بنزين، والسفينة “wadi alkaram” وعلي متنها 63 ألف طن قمح قادمة من روسيا، ليصل مخزون الغلال الي983 الف طن، كما تستمر الحركة الطبيعية للشاحنات خلال الـ24 ساعة الماضية فتم دخول وخروج 8 آلاف شاحنه من وإلي الميناء.

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