الليلة.. الطريق إلى البرلمان يناقش القوانين المرتقب صدورها في مجلس النواب

كتبت – إنجي لطفي

يستضيف برنامج “الطريق إلى البرلمان” اليوم، اللواء أحمد عبد التواب نائب عن دائرة طامية بالفيوم، ومحمد عبد العزيز الغول النائب عن دائرة نجع حمادي، للحديث عن رؤيتهم لشكل البرلمان القادم ودورهم في العمل السياسي والقوانين المرتقب مناقشتها وصدورها في البرلمان القادم.

البرنامج من تقديم دكتور عبد الله المغازي، إشراف عام مجدي لاشين ، إشراف فني محمود عبد السلام، ويرأس تحريره عبد الناصر البنا ، ومن إخراج لمياء سمير.

ويذاع البرنامج الليلة على القناة الفضائية المصرية والفضائية الموجهة لأمريكا في السادسة مساءً، وعلى القناة الثانية في العاشرة والنصف مساءً.