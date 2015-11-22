أسرار تألق السمراء الجميلة Joan Smalls

هل تعرفين من هي الجميلة Joan Smalls؟! هي واحدة من ألمع عارضات الأزياء العالميات. تتميز Joan بتألق مستمر وبجمال ونضارة بشرتها. فبشرتها ناعمة لا تشوبها شائبة. وعندما كثرت التساؤلات حول أسرار صفاء وكمال بشرتها أجابت Joan بأنها دائمًا ما تسعى للحفاظ على ملمس بشرتها الطفولي الناعم، منذ الصغر.

أما عن السرّ وراء جمالها المستمرّ، فقد أفصحت عنه Joan Smalls قائلةً بأنّه بسبب هذا الروتين:

قد يعجبك:

1.تقول Smalls أنّها تعلمت الحفاظ على بشرتها على مّر السنين، وذلك باتّباع نظام غذائي لنضارة بشرتها من الداخل، ونظام آخر صحي لنضارة بشرتها من الخارج.

2.Smalls من ذوات البشرة المختلطة التي تميل إلى الدهنية، لذلك فهي تعتمد على استخدام المنتجات التي تحتوي على حمض الساليسيليك، وبالأخص الغسول الخاص بها.

3.تحرص Smalls على الترطيب المستمر لبشرتها، وبالأخص بعد الاستحمام. كما أنها تشرب الكثير من الماء، لترطيب البشرة من الداخل أيضًا.

4.تقوم Smalls بوضع مرطّب الشفاه باستمرار، قبل وضع أحمر الشفاه، وذلك للحفاظ على رطوبة شفتيها، من جهة، وإبعادهما عن مكوّنات أحمر الشفاه القاسية الغنيّة بالرصاص، من جهة أخرى.

تابعي أيضاً:

المايونيز لبشرة أكثر تألقًا

"سيدتي نت" يكشف سر شباب بشرة شبيهة هيفاء وهبي

أفضل 7 وصفات لتبييض البشرة من "سيدتي نت"