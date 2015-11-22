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مصرع غفير وإصابة آخر صدمهما قطار أثناء عبورهما المزلقان فى الدقهلية

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مصرع غفير وإصابة آخر صدمهما قطار أثناء عبورهما المزلقان فى الدقهلية مصرع غفير وإصابة آخر صدمهما قطار أثناء عبورهما المزلقان فى الدقهلية
لقى غفير مصرعه، وأصيب آخر بإصابات بالغة، بعد أن دهسهما قطار دمياط- المنصورة.

تلقى اللواء عاصم حمزة، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة، مدير مباحث المديرية، بمصرع خالد حسن شتا، 32 سنة، غفير، وإصابة إبراهيم كمال الدين، 40 سنة، غفير، أثناء عبورهما مزلقان القطار بناحية عزبة الكوبرى التابعة لقرية بسنديلة بمركز بلقاس فصدمهما قطار القادم من دمياط إلى المنصورة، فلقى الأول مصرعه فى الحال، وأصيب الآخر وتم نقله إلى المستشفى.

على الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان الحادث، وتم نقل المتوفى إلى مشرحة المستشفى، والمصاب إلى المستشفى، وجار تحرير محضر بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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مصر 365