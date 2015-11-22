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الأوقاف تعلن عن صدور قرار لرئيس الوزراء بزيادة رواتب الدعاة 1000 جنيه

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الأوقاف تعلن عن صدور قرار لرئيس الوزراء بزيادة رواتب الدعاة 1000 جنيه الأوقاف تعلن عن صدور قرار لرئيس الوزراء بزيادة رواتب الدعاة 1000 جنيه
أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن صدور رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل رقم 3006 لسنة 2015م بتاريخ اليوم 22 نوفمبر، بصرف 1000 جنيه "فقط ألف جنيه" شهريًا لكل إمام من الأئمة المعينين بالأوقاف ممن يقومون بالخطابة الفعلية الملتزمين بكافة تعليمات الوزارة في شأن خطبة الجمعة وأداء الدروس الدينية.

وأضاف بيان رسمى، إن عددا ممن يصنفون على قطاع الدعوة سوف يستفيدون من القرار ممن يقوم بمتابعتة الأئمة من المفتشين ، ومفتشي العموم ، ومديري الإدارات ، ومديري العموم ، ووكلاء الوزارة والمديريات المختصين بالشئون الدينية ، ورئيس القطاع الديني ، وسائر القيادات الدينية اعتبارًا من 1يناير المقبل لعام 2016.

ومن جانبه أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فى بيان له وجميع قيادات الوزارة وأئمتها شكره وتقديره للرئيس عبد الفتاح رئيس الجمهورية الذي وجه بسرعة تحسين أحوال الأئمة ليتمكنوا من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل ، كما يتوجهون بالشكر والتقدير للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء ، الذي وقع القرار اليوم.

وقال البيان، إن الوزير ومنتسبى الوزارة، يتوجهون بخالص الشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا التحسين ، وبخاصة وزيرا التخطيط الدكتور أشرف العربي ، ووزير المالية هاني دميان ، وكل من أسهم في الدفع في اتجاه تحسين أحوال الأئمة حتى يتمكنوا من التفرغ لرسالتهم والقيام بها على الوجه المطلوب وبخاصة في ظل تصدي الوزارة للفكر المتطرف ، والعمل على دحضه وتفنيد أباطيله.

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مصر 365

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