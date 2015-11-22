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الصحة :وفاة خفير و6 إصابات فى أول أيام إنتخابات المرحلة الثانية

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الصحة :وفاة خفير و6 إصابات فى أول أيام إنتخابات المرحلة الثانية الصحة :وفاة خفير و6 إصابات فى أول أيام إنتخابات المرحلة الثانية
أعلنت وزارة الصحة والسكان عن استئناف العمل في غرفة الأزمات والكوارث بالوزارة ، منذ الصباح الباكر ، لمتابعة تنفيذ خطة تأمين المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب بـ 13 محافظة وهي "القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفرالشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء".

رصدت غرفة الأزمات بوزارة الصحة وجود 5 حالات مرضية ، بينهم 2 بالقاهرة ، و2 بالقليوبية ، وحالة واحدة بدمياط ، وترواحت الحالات المرضية ما بين ضيق تنفس وإغماء وقئ دموي ومغص كلوي ، حيث تم إسعاف 3 حالات بالمكان ، ونقلت حالة إلى مستشفى النيل للتأمين الصحي ، وأخرى لمستشفى القناطر الخيرية المركزي.

كما رصدت غرفة الأزمات وفاة خفير نظامي وإصابة شخص مدني ، كان يستقلان دراجة بخارية متوجهين إلى إحدى اللجان بمحافظة الدقهلية وإصطدما بقطار، وقد نقل المصاب إلى مستشفى بلقاس المركزي لتلقي العلاج.

كما دفعت الوزارة منذ صباح اليوم الأحد،ب 2842 سيارة إسعاف موزعة على الشوارع والميادين الرئيسية حول مقار اللجان الانتخابية، لتأمين إدلاء الناخبين بأصواتهم.

أشارت الوزارة ، إلى متابعة غرفة الأزمات والكوارث من خلال رؤساء القطاعات وممثلي هيئة الإسعاف والرعاية العاجلة التواصل مع جميع الجهات المعنية بتأمين العملية الانتخابية لمتابعة سير عملية التصويت خلال جولة الإعادة.

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مصر 365