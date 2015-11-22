تعليم الفيوم يحيل مدرسة للجنة التعليم الخاص لرفض الكشف على تلميذة مريضة

قرر الدكتور السيد السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم إحالة مدرسة التقوى الإسلامية إلى لجنة التعليم الخاص بديوان المديرية، وذلك بعد تلقيه شكوى من ولى أمر التلميذة منه الله نبيل بالصف السادس الابتدئى، أكد فيها أن طبيبة المدرسة رفضت إجراء الكشف الطبى على التلميذة لعدم إحضار الكارنيه و قام وكيل الوزارة بزيارة المدرسة.

من جانيه حذر وكيل الوزارة مديره المدرسة بعدم تكرار هذا الموقف مرة أخرى وأنه كان لابد من إجراء الكشف على التلميذة أولا ثم السؤال عن باقى الإجراءات سواء الكارنيه أو غيره، كما قرر وكيل وزارة التعليم مخاطبة مديرية الصحة بالفيوم للتحقيق مع طبيبة المدرسة وتحويلها إلى الشئون القانونية واتخاذ ما يلزم.

كما التقى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم بالتلميذة صاحبة الشكوى واطمأن عليها وطمأنها بأن هذا الموقف لن يتكرر.

وزار وكيل الوزارة الفصول الدراسية ومتابعة سير العملية التعليمية، وأكد على انتظام العلمية التعليمية بشكل متميز علاوة على النظافة العامة الممتازة للمدرسة. كما تابع سيادته معمل العلوم ووجده مفعل وتقوم معلمة العلوم باستخدام الخامات والتجارب المعملية لشرح الدروس العملية لمادة العلوم بشكل جيد.

كما تابع مكتبة المدرسة ووجدها مفعلة ومفتوحه وبها فصل دراسي . موزع عليهم قصص المكتبة وكل تلميذ يقرأ فى القصة التى اختارها وناقش وكيل الوزارة بعض التلاميذ حول القصص التى يقرأونها . كما تابع معمل الكمبيوتر وأكد ان به عدد كبير من اجهزة الحاسوب الحديثة وبه أيضا السبورة الذكية والتى تعد أحد العوامل الهامة والمتميزة فى استخدام التكنولوجيا الحديثة فى العلمية التعليمية بالمدارس.



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