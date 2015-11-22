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بالصور.. طوابير للناخبين أمام لجان ديرب نجم فى الشرقية

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بالصور.. طوابير للناخبين أمام لجان ديرب نجم فى الشرقية بالصور.. طوابير للناخبين أمام لجان ديرب نجم فى الشرقية
شهدت لجان دائرة ديرب نجم بمحافظة الشرقية إقبالا ملحوظا من قبل الناخبين الذين توافدوا علي اللجان للإدلاء بأصواتهم، واصطفوا فى طوابير امتدت لأمتار، ومنها لجنة المعهد الديني بالمدينة.

ويبلغ إجمالى عدد الناخبين بالشرقية 3 ملايين و891 ألفا و162 ناخبا، يصوتون بـ 1843 لجنة فرعية بإشراف 1039 مركزا انتخابيا، لاختيار 37 نائبا "فردى"من بين 328 متنافسا و7 بالقائمة فى 13 دائرة.
>يخصص لدائرة مدينة الزقازيق "مقعدين" ودائرة الزقازيق "4 مقاعد" ودائرة بلبيس "3مقاعد" ودائرة العاشر من رمضان "مقعد" ودائرة مشتول السوق "مقعد" ودائرة منيا القمح "3 مقاعد" ودائرة أبوكبير"مقعدين" ودائرة ههيا والإبراهيمية "مقعدين" ودائرة ديرب نجم"مقعدين" ودائرة فاقوس "3 مقاعد" ودائرة أبوحماد "مقعدين" ودائرة الحسينية و3 مقاعد ودائرة كفر صقر "مقعدين".

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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