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مسئول لبنانى: انتهاء مناورات روسيا وحركة الملاحة الجوية ستعود لطبيعتها

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مسئول لبنانى: انتهاء مناورات روسيا وحركة الملاحة الجوية ستعود لطبيعتها مسئول لبنانى: انتهاء مناورات روسيا وحركة الملاحة الجوية ستعود لطبيعتها

أعلن وزير الأشغال العامة والنقل اللبنانى غازى زعيتر أن البحرية الروسية قد أنهت مناوراتها فى المياه الدولية بالبحر المتوسط وبالتالى فإن حركة الملاحة الجوية فى مطار بيروت الدولى بلبنان ستعود وفق المسارات الجوية السابقة.

وقال زعيتر فى تصريح صحفى الأحد أن السلطات المختصة فى لبنان فى وزارة النقل والمديرية العامة للطيران المدنى أبلغت من البحرية الروسية بأنها أنهت المناورات العسكرية فى المياه الدولية وبالتالى فإن حركة الملاحة الجوية فى مطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت ستعود إلى تسيير الرحلات وفق المسارات الجوية السابقة.

وأضاف زعيتر أنه "تم إبلاغ شركات الطيران العاملة فى المطار من قبل المديرية العامة للطيران المدنى بهذا الأمر، فور تلقيهم القرار الروسى بإنهاء المناورات العسكرية".
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