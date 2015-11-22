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كابيللو: برشلونة كان محظوظا بإصابة ميسي

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كابيللو: برشلونة كان محظوظا بإصابة ميسي كابيللو: برشلونة كان محظوظا بإصابة ميسي

من هو فريقك أحلامك؟ أفضل 11 لاعبا في تاريخ الكرة المصرية؟ العب مع FilGoal.com، لكن أولا فلتتعرف على اختيارات خالد الغندور نجم الزمالك الأسبق.

بندق طلب استثناء لاختيار أفضل 13 لاعبا في تاريخ الكرة المصرية بدلا من 11.

واختار بندق في حراسة المرمى عصام الحضري.

أما في الدفاع فقد اختار الغزال الأسمر إبراهيم يوسف مع الصخرة وائل جمعة وقلب الأسد مدحت عبد الهادي والظهيران الطائران إبراهيم حسن وأحمد رمزي.

في الوسط يتواجد ثنائي الارتكاز الرائع هاني رمزي المحترف النموذجي في الملاعب الأوروبية، وبجواره تيجانا الكرة المصرية إسماعيل يوسف.

أمامهم يتمركز صانع الألعاب التاريخي محمد أبو تريكة، وبجواره اسطورة أخرى هو محمود الخطيب.

يسارا يأتي طاهر أبو زيد ويمينا محمد صلاح المحترف المصري في روما مع عميد الكرة المصرية حسام حسن.

شارك من هنا واختار بنفسك فريق أحلامك

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