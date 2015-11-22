وزيرة التعاون الدولى: على الشباب المشاركة بالانتخابات للتعبير عن آرائهم بايجابية

أدلت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، بصوتها الانتخابى، اليوم الأحد، بمقر لجنتها الفرعية رقم 109، المتواجدة بمدرسة مصر الجديدة للغات، والتابعة لدائرة النزهة ومصر الجديدة.

وقالت وزيرة التعاون الدولى، فى تصريحات صحفية عقب إدلائها بصوتها، إنها تتوقع مشاركة قوية فى الانتخابات بالمرحلة الثانية، مشددة على ضرورة مشاركة الشباب فى الانتخابات، وعدم المقاطعة للتعبير عن ارائهم بايجابية.

ويتنافس بالقاهرة 536 مرشحا فرديا فى 24 دائرة لحصد 49 مقعدا فرديا إضافة إلى 14 بالقائمة ويبلغ عدد الناخبين 7 ملايين و42 ألفا و741 مواطنا يصوتون فى 2854 لجنة فرعية باشراف 819 مركزا انتخابيا.

وبشكل شامل يتنافس فى المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية 2872 مرشحا على 222 مقعدا فرديا فى 102 دائرة بـ 13 محافظة تضم 27 مليونا و503 آلاف و913 ناخبا هى "القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء ".

وفى نظام القوائم المخصص له بالمرحلة الثانية 60 مقعدا بقطاعين حيث تتنافس ب قطاع القاهرة – الذى يضم القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ ودمياط - 4 قوائم على 45 مقعدا بإجمالى 180 مرشحا وهى "فى حب مصر، والنور، والتحالف الجمهورى وتيار الاستقلال".



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