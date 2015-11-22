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فيريرا يشكو الزمالك للفيفا

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فيريرا يشكو الزمالك للفيفا فيريرا يشكو الزمالك للفيفا

أبلغ جوزفالدو فيريرا المدير الفني السابق للزمالك إدارة النادي بأنه سيتقدم بشكوى ضدهم لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم بداعي عدم صرف مستحقاته المتالية.

وقال رحاب أبو رجيلة عضو إدارة الزمالك: "ما ذكره فيريرا في بيانه بأنه تنازل عن الشرط الجزائي الذي يساوي راتب 3 شهور غير صحيح بالمرة".

وأضاف عبر إذاعة 9090: "المدرب البرتغالي أرسل خطابًا إلى نادي الزمالك، أبلغنا خلاله بأنه سيتقدم بشكوى للفيفا، يطالب خلالها بالحصول على قيمة عقده كاملة".

وواصل: "فيريرا حصل على مكافأة الدوري، ولم يحصل على مكافأة الكأس، ولكن تم إيداع مستحقاته في حساب بنكي بالجنيه المصري نظرًا لاختلاف الرسمي عنه في السوق السوداء".

وأوضح أبو رجيلة: "في فترة معينة كانت الفجوة بين السعرين بسيطة تصل إلى 8 آلاف جنيه شهريًا وكان يتحملها رئيس النادي ونجله أحمد مرتضى منصور وبعض محبي النادي من أصحاب شركات الصرافة".

واستدرك: "أما في الشهرين الأخيرين زادت الفجوة بين سعر الدولار الرسمي وفي السوق السوداء 40 ألف جنيه شهريًا".

وأتم عضو الزمالك: "مستحقات فيريرا موجودة في حسابه البنكي بالمصري، وإدارة الزمالك لن تستطيع سحب هذه الأموال، ورفض استلامها، كما رفض استلام شيكات نقدية

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فيديو اليوم السابع

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